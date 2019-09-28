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28.09.2019 - 12:49 | | AA

Bakan Çavuşoğlu'ndan New York'ta diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında yoğun temaslarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan New York'ta diplomasi trafiği

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında 33 ikili görüşme gerçekleştirdi, 26 çok taraflı toplantıya katıldı ve hitapta bulundu. Öte yandan Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti, Bolivya, El Salvador ve Karadağ ile kültür, eğitim, enformasyon, arşivler ve diplomasi akademileri arasında iş birliği gibi farklı alanlarda 10 anlaşma imzaladı. Çavuşoğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 ikili görüşmesinde hazır bulundu.

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