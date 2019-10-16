Bakan Çavuşoğlu'ndan yaptırım tehdidine son dakika yanıtı! 'Gerekli adımları atacağız'

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye tehdidin kaynağında mücadeleye hazırdır.

Mücadelemizi adım adım sürdürdük. Müttefiklerimiz terörle mücadelede başka terör örgütlerine havale etti. Sınırlarımıza yönelik tehditleri önemli ölçüde bertaraf ettik. PYD/YPG terör örgütü müttefiklerin desteğiyle giderek güçlenmekte, terör devleti kurmakta, biz oyunu bozduk. Hayal kırıklığına ulaştık.

Fırat'ın doğusunda eğitilen teröristler topraklarımızda eylem arayışına bunların çoğunu önleyebildik.

YPG bize saldırması için DEAŞ üyeleri serbest bıraktı, onlara para verdi.

Onlarca Arap köyü tarihsel demografik yapısını kaybetti. En az 1 milyon insan yerinden edildi. PYD-YPG terör örgütü insanlığa karşı suç tanımı ne varsa hepsini hayata geçirdi. PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz. Batı'nın ikircilkli tavrını da çok iyi biliyoruz.

Aradan 16 ay geçti YPG hala Münbiç'te. ABD bürokrasisi başkanlarının emrini yerine getirmedi. Hala da yerine getirmediğini görüyoruz. Güvenli bölgenin oluşturulması konusunda ABD ile görüşmeler maalesef akim kaldı. Suriye'nin sınır bütünlüğü terör örgütlerini destekleyenler umrunda değil.

Güvenliğimizin tesisi için harekete geçtik. Harekatla ilgili Astana garantörlerine, NATO'ya, BM'ye, Suriye'nin İstanbul'daki konsolosluğuna bilgi verdik.

Barış Pınarı Harekatı'nın amacı bölgedeki teröristleri etkisiz getirmek ve sınır güvenliğini sağlamaktır.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlıyız. Adana Mutabakatı terörün her türlüsüyle mücadele için hukuki temel sağlamaktadır. Terör örgütü sivillere saldırmaktadır. Bu harekatta sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbir alınıyor. Terör örgütü 700'den fazla havan saldırısı düzenledi. 20'den fazla şehit oldu. Terör örgütünün vatandaşlarımızı katletmesine sessiz kaldılar.

DEAŞ'lıları geri almayanlar bize ders veremez.

Harekatımız PYD tarafından yerlerinden edilenlerin dönmesinin önünü açacaktır.

DEAŞ tutukluların durumu önem arz ediyor. Tüm yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi en köklü çözümdür.

Trump'ın iç siyasi baskıyla ülkemize karşı bazı adımlar attığını görüyoruz. Hiçbir yaptırım ve tehdit kabul edilemez. Söz konusu yaptırımlara da gerekli adımları atacağız, cevabı vereceğiz.