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11.10.2019 - 16:53 | | AA

Bakan Dönmez'in acı günü

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 66 yaşında vefat eden kayınbiraderi Hasan Öztürk, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Dönmez'in acı günü

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 66 yaşında vefat eden kayınbiraderi Hasan Öztürk, İstanbul'da toprağa verildi.

Öztürk'ün naaşı, Ataşehir Libadiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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