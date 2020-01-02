02.01.2020 - 11:39 | | AA
Bakan duyurdu! Denetimleri yüzde 128 arttırdık...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, okul servisleri için uygulanan denetimlerin yüzde 128 oranında arttırıldığını duyurdu.
TBB ve Polis Akademisi işbirliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
"İstanbul'un güvenliği Tel Abyad'dan, Rasulayn'dan, Suruç'tan, Nizip'ten ve Hatay sınırından başlamaktadır."
"Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık."
Detaylar birazdan...