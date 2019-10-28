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28.10.2019 - 14:02 | | AA

Bakan Ersoy'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyet, 100 yıllık bir mücadelenin, uğraşın, amacın ismidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Cumhuriyet, 100 yıllık bir mücadelenin, bir uğraşın, bir amacın ismidir." ifadesini kullanan Ersoy, 19 Mayıs 1919'da başlayan bu uğraşın adının 29 Ekim 1923'te konulduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz şehitlerin kutlu emaneti olarak dünya döndükçe korumak, yükseltmek ve yüceltmek göreviyle Türk milletinin uhdesine teslim edildiğine dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Uğrunda göze alınanlar, yolunda feda edilenler ile ölçülüyorsa bir devletin kıymeti, tarih Türkiye Cumhuriyeti'ne eş bir değer görmemiş ve yazmamıştır. 96'ncı yılında, değerinden bir nebze olsun kaybetmemiş bu emaneti milletçe, ilk günkü heyecanla kucaklayarak ve 100 yıllık uğraşa, mücadeleye, amaca bütün varlığımızı katarak, Cumhuriyetimizi gelecek yüzyıllara taşımak yolunda sahip olduğumuz sarsılmaz kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek isterim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 96'ncı yaşımız kutlu olsun."

 

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