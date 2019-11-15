Bakan Gül 'burada ilk defa paylaşıyorum' deyip açıkladı

Aile mahkemeleri tarafından verilen koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının daha etkili olarak takip edeceğiz. Birden fazla aile mahkemesi bulunan adliyelerde, bir aile mahkemesinin tedbir mahkemesi olarak belirlenmesi, Aile Mahkemesi bulunmayan adliyelerde ise bir asliye hukuk mahkemesinin tedbir dosyalarının takibi ile görevlendirilmesi, konularında yeni adımlar atacağız” dedi.

“ANAYASA’YI BİLE DEĞİŞTİRİRİZ”

Gül, “Elbette savcılarımız ve hakimlerimiz üzerine düşeni yüksek hassasiyetle ve bi hakkın yerine getirmeye devam edecektir. Daha önce de ifade ettiğim gibi: “kadına karşı şiddete fayda sağlayacaksa biz Anayasa’yı bile değiştiririz” Zira, kitapta yazan başka, sokakta yaşanan başka ise; bu konuda uygulamayı daha iyi bir noktaya taşımalıyız” dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, komite toplantısında kadın cinayetlerine ilişkin rakamları açıkladı. Soylu, “2016’da 304, 2017’de 353, 2018’de 280 ile kapatıldı. Bu yıl ise maalesef geçen yılın biraz üzerindeyiz. En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299” dedi.