Bakan Gül uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Yunus Emre İMKB İlkokulu 4-H sınıfı öğrencileri, Şanlıurfa programı sonrası dönüş uçağında karşılaştıkları ve sohbet ettikleri Adalet Bakanı Gül'ü makamında ziyaret etti. Gül, çocuklarla yakından ilgilendi.

Öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Gül, "Cumhuriyet Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Cumhuriyet'i, devletimizi sizlere emanet ediyoruz. Sizleri de öğretmenleriniz yetiştiriyor, en güzel şekilde anne babalarınız yetiştiriyor. Ülkenin geleceği sizlerle daha da büyüyecek, daha da güçlü olacak. Sizlere güveniyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında 2023'te sizler bu ülkeye daha iyi sahip çıkacaksınız. Sizlere güveniyoruz. Derslerinizde başarılar diliyorum. Bayramınız kutlu olsun olsun." ifadelerini kullandı.