MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Kasapoğlu’ndan cemevine ziyaret
ABONE OL
02.12.2019 - 07:50 |

Bakan Kasapoğlu’ndan cemevine ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Sultanbeyli’deki Pir Sultan Abdal Cemevi’ni ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan cemevine ziyaret

Kasapoğlu’nu ziyareti sırasında vatandaşlar ve Alevi dedeleri karşıladı. Bakan Kasapoğlu, cemevi ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bizim aşkla, muhabbetle yoğrulan hikâyemize leke düşürmek isteyenler bu emellerine asla ulaşamayacak. Bir olmak ve biz olmak davamızdan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Cemevinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Sultanbeyli’de açılışını yaptığı Aşık Veysel Parkı ile ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi. Kasapoğlu, parkta spor yapmak için gereken tüm eksiklerin tamamlanacağını belirtti.

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar varTunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Suç örgütüne operasyon! 6 kişi tutuklandı

Suç örgütüne operasyon! 6 kişi tutuklandı

Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

Sıradaki Haber