Bakan Kasapoğlu’ndan cemevine ziyaret

Kasapoğlu’nu ziyareti sırasında vatandaşlar ve Alevi dedeleri karşıladı. Bakan Kasapoğlu, cemevi ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bizim aşkla, muhabbetle yoğrulan hikâyemize leke düşürmek isteyenler bu emellerine asla ulaşamayacak. Bir olmak ve biz olmak davamızdan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Cemevinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Sultanbeyli’de açılışını yaptığı Aşık Veysel Parkı ile ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi. Kasapoğlu, parkta spor yapmak için gereken tüm eksiklerin tamamlanacağını belirtti.