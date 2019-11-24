Bakan Koca: 24 Kasım Öğretmeler Günü'nü kutluyorum

Koca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Kalemin kılıçtan üstün olduğu öğretisinin hüküm sürdüğü bir medeniyetin temsilcisi olarak çocuklarımızın içindeki cevheri sabır ve yetkinlikle ortaya çıkaran ve onu işleyen öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmeler Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer veren Koca, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz başta olmak üzere bilgi ve irfan aktarmak için ülkenin dört bir yanına giderek şehit düşen öğretmenleri saygı ve rahmetle andığını belirtti.