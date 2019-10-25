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25.10.2019 - 13:02 | | AA

Bakan Koca' açıkladı! Tel Abyad Hastanesi onarılacak

Sağlık Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristlerin kaçarken yaktıkları hastanenin onarımı için çalışmalara başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onarım ve altyapı çalışmaları sonrası hastanenin 75 yataklı olarak hizmete sunulacağını açıkladı.

Bakan Koca' açıkladı! Tel Abyad Hastanesi onarılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  YPG/PKK terör örgütünün bölgeden kaçarken yaktığı Tel Abyad Hastanesinin tadilatı  ve tekrar kullanıma açılması için gerekli talimatı verdiğini bildirdi. Hafta  başında sınır hattındaki hastaneleri ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı'nda  özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlatan  Koca, bu ziyaret sırasında Tel Abyad Hastanesi hakkında da detaylı bilgi  aldıklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı sayesinde bölge terörden temizlenirken örgütün  sivillere verdiği zararın da gün yüzüne çıktığını ifade eden Bakan Koca, şunları  söyledi:

"YPG/PKK, bölgeyi işgal ettikten sonra Tel Abyad Hastanesini iki  bölüme ayırmış. Hastanenin üçte ikisi terör örgütü militanlarının tedavilerine  ayrılarak bu bölüme sivillerin girişi yasaklanmış. Örgüt çekilirken hastanenin  bölge halkının kullanımına ayrılan kısmını, laboratuvarını, ameliyathaneleri,  kadın doğum ve cerrahi servislerini ateşe vererek kullanılmaz hale getirdi.  Bununla da kalmayıp hastanenin elektrik, oksijen, su ve tıbbi gaz tertibatını  tahrip etti. Tıbbi cihaz ve malzemelerin büyük kısmını kaçıran örgüt mensupları,  yanlarında taşıyamadıkları cihaz ve malzemeleri ise yakarak tahrip etti. Bugün  hem Tel Abyad'a hem Rasulayn'a Bakanlığımızın mobil hastanelerini gönderiyoruz.  Tel Abyad Hastanesinin bahçesinde ve nispeten az hasarlı kısımlarında da gerekli  donanımı sağlayarak kısa süre içinde sağlık hizmeti vermeye başlayacağız."

Hastanenin yakılarak kullanılamaz hale getirilen bölümleri için  Bakanlık olarak tadilat planlarını hazırladıklarını açıklayan Fahrettin Koca,  "Onarım ve altyapı çalışmaları kademeli olarak tamamlandıktan sonra Tel Abyad  Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak." dedi.

 

 

 

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