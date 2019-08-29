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29.08.2019 - 11:18| AA

Bakan Koca duyurdu! 11 Eylül'de kura ile yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapılacağını, kura ile yerleştirme işlemlerinin 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Koca duyurdu! 11 Eylül'de kura ile yapılacak

Koca, tabip atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bu yıl kura ile yaklaşık 25 bin tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi ve eczacı unvanlarında personelin atamasının gerçekleştirileceğinin açıklandığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bugün yayımlanan ilanımızla alımların 4'üncü dilimini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Dün yerleştirme sonuçları açıklanan 12 bin tabip dışı sözleşmeli sağlık personelimize ve bugün kura başvuruları başlayan 88'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü tabiplerimize başarılar diliyorum. Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

Tehlikeli oyun sonu oluyorduKadıköy’de bisikletiyle ilerleyen genç, iki elini gidondan çekince feci bir kaza geçirdi. Bisikletiyle yere düşen gencin bacağına gidon saplandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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