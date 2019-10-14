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14.10.2019 - 10:39 | | DHA

Bakan Koca: Hareket bölgesinde yeterli personelimiz var

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, "Harekât bölgesinde yeterli sayıda personelimiz ve teçhizatımızın bulunduğunu aziz milletimize bildirmek isterim" dedi.

Bakan Koca: Hareket bölgesinde yeterli personelimiz var

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana çok sayıda sağlık çalışanın bölgede gönüllü görev yapmak için başvuruda bulunduğunu bildirdi. Başvuranlar arasında hekim, hemşire, acil sağlık çalışanları, tekniker, yardımcı hizmet personeli ve emekli sağlık çalışanlarının da olduğunu kaydeden Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu asil davranışları karşısında çok duygulandığımı ve bu onurlu ülkenin Sağlık Bakanı olmaktan bir kez daha gururlandığımı ifade etmek isterim. Yüreği bu vatan için çarpan, milletine ve devletine her koşulda fedakarca destek olmaya can atan binlerce çalışanımıza teşekkürü borç bilirim. Bununla birlikte harekât bölgesinde yeterli sayıda personelimiz ve teçhizatımızın bulunduğunu bu yüce gönüllü arkadaşlarıma ve aziz milletimize bildirmek isterim. Bu vesileyle halihazırda cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde görev yapmakta olan tüm görevli hekimlerimize, sağlık personelimize, 112 Acil ve UMKE ekiplerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Gayretli çalışmalarını yakından takip ediyor, kendilerine bu kutsal görevde başarılar diliyorum."

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