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12.11.2019 - 12:09 |

Bakan Koca, 'önemli bir başarıya imza attık' deyip açıkladı: Yüzde 98'e çıkardık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık" dedi.

Bakan Koca, 'önemli bir başarıya imza attık' deyip açıkladı: Yüzde 98'e çıkardık

Ayrıntılar birazdan...

ABD ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey AB, müzakere masasında olmak bizi bağlamaz, takındığınız tavrı iyi bilin. Daha önce söyledim bu kapılar açılır ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Müzakereler bir anda da bitebilir" dedi.
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