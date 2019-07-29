Bakan Pakdemirli İzmir'de ziyaretlerde bulundu

Kentte temaslarda bulunan Pakdemirli, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ile makamında görüştü. Pakdemirli'nin ziyareti basına kapalı gerçekleşt

Daha sonra EİB'e geçen Pakdemirli, burada Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, 1 Eylül'de ihracatına başlanacak çekirdeksiz kuru üzümde katma değerin artırılmasına yönelik çalışmaların konuşulduğu öğrenildi.

Pakdemirli'nin ziyaretlerinde, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da hazır bulundu.