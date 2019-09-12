Bakan Pakdemirli'den 12 Eylül mesajı

Pakdemirli, Twitter hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 39'uncu yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Demokrasi ve milli irade" vurgusu yapan Pakdemirli, "12 Eylül'ün ülkemize, milletimize bıraktığı derin izlerini unutmadık. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için demokrasinin gücüne güvendik, milli iradeye inandık." değerlendirmesini paylaştı.

Bakan Pakdemirli, mesajında "Yaşasın #DEMOKRASİ", "yaşasın #MİLLİİRADE" etiketlerine de yer verdi.