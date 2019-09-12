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12.09.2019 - 14:32| AA

Bakan Pekcan'dan 12 Eylül mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, güçlü demokrasinin ekonomik gelişmenin de teminatı olduğunu belirterek, "Allah ülkemize 12 Eylül, 15 Temmuz gibi hadiseleri yaşatmasın. Türk halkı olarak el birliğiyle güçlü demokrasi geleneğimize ve özgürlüğümüze ilelebet sahip çıkacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan'dan 12 Eylül mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 39'uncu yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Ekonomik gelişme için güçlü demokrasi" vurgusu yapan Pekcan, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki güçlü demokrasi her alanda olduğu gibi ekonomik gelişimimizin de en büyük teminatıdır. Allah ülkemize 12 Eylül, 15 Temmuz gibi hadiseleri yaşatmasın. Türk halkı olarak el birliğiyle güçlü demokrasi geleneğimize ve özgürlüğümüze ilelebet sahip çıkacağımıza inanıyorum."

 

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