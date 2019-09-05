MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetBakan Selçuk'tan öğretmenlere yeni eğitim yılı mesajı
05.09.2019 - 16:58| AA

Bakan Selçuk'tan öğretmenlere yeni eğitim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı için sosyal medya hesaplarından öğretmenlere, "Hazır mıyız sevgili meslektaşım? Öğrencilerimizin ve velilerimizin bunu duymaya ihtiyacı var." diye seslendi.

Bakan Selçuk'tan öğretmenlere yeni eğitim yılı mesajı

Selçuk, "#gelecekbende" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Hazır mıyız sevgili meslektaşım? Öğrencilerimizin ve velilerimizin bunu duymaya ihtiyacı var. Hadi!" değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında, öğretmenlerin "Hazırım, buradayım, bekliyorum, hadi!" dedikleri videoya da yer veren Selçuk, videonun sonunda "Çocuklarımız için, eğitim için, gelecek için biz hazırız. Hadi!" ifadelerini kullandı.

Silahlı kavgada ölen Gülşah'la ilgili 1 tutuklamaSinop'taki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.Kent merkezi Gazi Caddesi'nde önceki gece meydana gelen, iki çocuk annesi Gülşah K’nın ölümü ve 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya yönelik Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?

Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel istismardan tutuklandı

Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel istismardan tutuklandı

HDP binasına baskın! Hepsine el konuldu

HDP binasına baskın! Hepsine el konuldu

Sıradaki Haber