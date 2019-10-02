02.10.2019 - 13:38 | | AA, İHA
Bakan Soylu açıkladı: Trafik kazalarında ölümler yüzde 34.5 azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarında ölümlerin yüzde 34.5 azaldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı. Ekim ayında çıkan kanun ve ortaya çıkan tüm süreçler, oluşturduğumuz denetimler, eğitimler ve farkındalık kampanyalarının tamamı bir sonuç oluşturuyor" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, "Valiliklerimize, belediyelerimize ve kaymakamlıklarımıza istirham ediyorum. Bu yaya görsellerini tamamlayalım. Bu görseller hem sürücü için hem de buradan geçen yayalar için yaya üstünlüğünü belirten bir anlayışı belirtmektedir" açıklamasında bulundu.
13 yıldır kayıp müzisyen soruşturmasında kemik parçaları bulunduUşak'ta yaklaşık 13 yıl önce dini nikahlı eşi ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından öldürülen maktulün torununun yaklaşık 2 gün önce emniyet güçlerine yaptığı ihbar sonucu başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde sonuç verdi. Maktule ait olduğu düşünülen cesede ait çok sayıda kemik ve kafatası parçaları battaniyeye sarılı halde bulundu.