Bakan Soylu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi'yi makamında ağırlayan Soylu, baş başa görüşme öncesi yaptığı açıklamada, göç açısından herkesin tarihin önemli bir dönemine şahitlik ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu konuda dünyanın her noktasında ortaya koyduğu gayrete şahit olduklarını belirten Soylu, özellikle yıl sonu Cenevre'de yapılacak toplantının göç konusunda, insaniyet konuda bir sonuç oluşturmasını temenni etti.

Soylu, Türkiye'nin ciddi bir göç baskısıyla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"BM'nin özellikle bu konuyu AB'den çok daha insaflı bir şekilde takip ettiği kanaatindeyim. AB'nin son açıklamaları bizi çok üzüyor. Söyledikleri cümleler şöyle, 'Türkiye'den Yunanistan'a göç arttı'. Ben AB gibi büyük bir organizasyonun böyle bir yanılgıya nasıl eriştiğini merak ediyorum. AB, Yunanistan'ı düşündüğü kadar Türkiye'yi de düşünse belki sorunları ve problemleri daha iyi çözeceğiz. Ortak bir derdimiz var, göçe kaynaklık eden ülkeler. Bunlar Yunanistan'ın yanında değil Türkiye'nin yanında, bize sınırlar. AB'den bugüne kadar Türkiye konusunda sıkıştıklarının dışında bir açıklama da duymadık."

Bakan Soylu, geçen yılın 8 ayında Yunanistan'a karadan 10 bin 608, denizden 20 bin 234, toplamda 30 bin 842 kişinin geçtiğine dikkati çekerek, bu yılın 8 ayında ise karadan 4 bin 51, denizden 24 bin 974, toplamda ise 29 bin 25 kişinin Yunanistan'a gittiğini, bu rakamlara bakıldığında bu yıl Yunanistan'a geçen kaçak göçmen sayısının yüzde 6 azaldığının görüleceğini vurguladı.



Kaçak göçmenler konusunda Türkiye'nin büyük bir çaba içinde olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:



"2017'de 175 bin kaçak göçmen yakaladık. 2018'de 268 bin, bu yılın ilk 8 ayının sonu itibarıyla 237 bin kaçak göçmen yakalandı. Yani 2017'den 2018'e yüzde 52, 2018'den 2019'a yüzde 47 arttı. Bu kadar yoğun göç baskısına rağmen biz Yunanistan'a geçişi yüzde 6 azaltmışız. Merak ediyorum, sürekli sizi kötülesem ve yaptığınız işleri negatif olarak değerlendirsem siz işinizde ne kadar heveskar olursunuz? Herhalde Avrupa'daki üniversitelerde, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde matematik okutulmuyor. Sizden ricamız bunu AB'ye anlatmanız. Çünkü hakikaten yoğun bir göç baskısı var. Türkiye tarihe geçecek hem Türkiye'deki sığınmacılara ev sahipliği yapması açısından çok önemli işler gerçekleştiriyor hem de kaçak göçle ilgili çok büyük işler gerçekleştiriyor. Bence projeksiyonun Yunanistan'dan Türkiye ve Suriye'ye, hatta Afganistan ve Pakistan'a, hatta Afrika'ya doğru alsa bizim göçe kaynaklık eden ülkelerle ilgili atacağımız adımlar da çok daha faydalı olur."

"Mültecilere yapılan yardımın büyük bir kısmını Türkiye karşılıyor"

Filippo Grandi ise Türkiye'de ağırlanan 4 milyon göçmen nedeniyle uluslararası toplumun Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiğini ifade etti.

Mültecilere yapılan yardımın büyük kısmının Türkiye tarafından karşılandığını belirten Grandi, BMMYK'nin de kendi payına düşeni yapacağını dile getirdi.

Aralıkta Cenevre'de mültecilerle ilgili küresel bir forum yapılacağını anımsatan Grandi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantıyı eş şekilde düzenleyen 5 ülkeden biri olan Türkiye'ye de bu desteği için teşekkür etmek istiyorum, bundan gurur duyuyorum. Bu gerçekten son derece önemli çünkü Türkiye şu anda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Cenevre'de düzenlenecek konferansın temel amacı sadece konuşmak değil. Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerle ilgili olarak onlara uluslararası destek sağlayabilmek. Bu yükümlülüğü ülkeler arasında daha adil bir şekilde paylaşma ruhu ve düşüncesiyle bu toplantıyı gerçekleştireceğiz."

Açıklamaların ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.