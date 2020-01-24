Bakan Soylu: Dağdaki terörist sayısı 500’e düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır ailelerine 78'inci aile daha katılmış bugün. Aile sayısı 78 olmuş" dedi. Soylu, "CHP, PKK'nın yazdığı tiyatro oyunundan birinci sırada yer kapmak için, bilet almak için çaba sarf ediyor" açıklamasını yaptı.