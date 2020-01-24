MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Soylu: Dağdaki terörist sayısı 500’e düştü
ABONE OL
24.01.2020 - 15:51 | | İHA

Bakan Soylu: Dağdaki terörist sayısı 500’e düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500’e düştü. Diyorlar ki kışın operasyon olur mu? Canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi.

Bakan Soylu: Dağdaki terörist sayısı 500’e düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır ailelerine 78'inci aile daha katılmış bugün. Aile sayısı 78 olmuş" dedi. Soylu, "CHP, PKK'nın yazdığı tiyatro oyunundan birinci sırada yer kapmak için, bilet almak için çaba sarf ediyor" açıklamasını yaptı.

26 Ocak 2020 Günün Özeti Milliyet'te26 Ocak 2020 Günün Özeti Milliyet'te
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Kızılay Başkanı'ndan önemli açıklama!

Son dakika... Kızılay Başkanı'ndan önemli açıklama!

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Sıradaki Haber