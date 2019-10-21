Bakan Soylu rakam verdi: '75 bin 172 kişi...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı'nda konuştu.

Soylu, kaçak göçmenlere ilişkin, "Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında." dedi.