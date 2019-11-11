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11.11.2019 - 15:56 | | AA

Bakan Soylu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı binasının açılışını yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı binasının açılışını yaptı

Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile 23 Piyade Tümen Komutanlığı yerleşkesinde yapımı tamamlanan Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı binasının açılışına katıldı.

Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, 9 Haziran'da yapımına başlanan binanın 1 Kasım'da tamamlandığını belirterek, "Çok kısa süre içinde ihtiyacımızı karşılayan bin metrekarelik binanın tamamlandığını görmek bizim için büyük bir bahtiyarlık." dedi.

Konuşmanın ardından Soylu, açılış kurdelesini, Ankara'dan beraberinde getirdiği şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül ve Şırnaklı ilkokul öğrencisi Meryem Ürkmez'e kestirdi.

Açılış sonrası Soylu ve beraberindekiler, gezdikleri bina hakkında Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'ndan bilgi aldı.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'u ziyaret etti.

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