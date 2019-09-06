06.09.2019 - 11:03| İHA
Bakan Soylu son rakamı açıkladı: 126 bin 519 gözaltı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır." açıklamasında bulundu.
"Türkiye 21. asrın başından itibaren karayolları konusunda çok önemli adımlar attı" diyen Soylu, "Yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolunun hakikaten üstün bir seviyede kullanılması bizim için sevindiricidir" dedi.
Son pişmanlık fayda etmedi: “Özür dilerim anne”Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 120 polisin 13 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Narkotik polisi nezaretinde, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye getirilen şüpheliler arasında bulunan bir kadın, adliye kapısının önünde ağlayan annesine “Özür dilerim anne” dedi.