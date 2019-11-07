Bakan Soylu'dan Meclis'te "göç yönetimi" bilgilendirmesi

TBMM İçişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplandı.

Komisyonun açılışında konuşan Güvenç, Türkiye'nin göç sorunu, göç yönetimi ve göçle ilgili son durum hakkında komisyon üyelerini bilgilendirmek üzere İçişleri Bakanlığının bir talepte bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyada en fazla göçmen barındıran ülke olmasının yanı sıra hem transit hem de hedef ülke konumunda bulunduğunu belirten Güvenç, bu anlamda Türkiye'nin çok şey yaptığını, bu konuda dünyanın da takip ettiği önemli bir göç yönetimine sahip olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Türkiye'nin sisteminde yürütme, yasama ve yargının, karşı karşıya kalınan tüm meseleleri çözmek için el birliğiyle bir mücadeleyi ortaya koyduğunu belirtti.

Soylu, İçişleri Komisyonuna, özellikle dünyanın en temel meselelerinden biri olan, çeşitli insanlık dramlarını da peşinde getiren, birçok maliyetle ve travmayla karşı karşıya bırakan, 21'inci asrın en temel meselelerinden birisi olarak gözüken göç meselesiyle ilgili dünyanın, Türkiye'nin ve bölgenin mevcut durumu konusunda bilgi verileceğini aktardı.

Göç meselesiyle coğrafyanın yeni tanışmadığını ifade eden Soylu, hem milletin hem de coğrafyanın yüzyıllardır göç meselesiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"21'inci asır önümüze farklı bir perspektif, çeşitli sorunlar ve gerek coğrafyamızda gerekse dünyada farklı yaklaşımlar ortaya koymaktadır. Türkiye göç meselesinde bugüne kadar ne yaptı? Şu andaki mevcut durumu nedir? Dünyadaki göç meselesini nasıl görmektedir? Bugüne kadar aldığı tedbirler ile bugünden sonra alacağı tedbirler nelerdir? Sadece göç meselesi değil, bundan sonra Bakanlığımızı ilgilendiren ve TBMM İçişleri Komisyonunun görev alanı içerisinde olan birçok meseleyi sizlerle paylaşmak isteriz."

Bu gemide hep beraber olunduğunu dile getiren Soylu, hükümetin uyguladığı politikalarını ve Türkiye'nin bu meseleyi en azından yürütme açısından nasıl gördüğünü paylaşacaklarını kaydetti.

Toplantı, Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.