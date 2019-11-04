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HaberlerSiyasetBakan Soylu'dan net mesaj: Ülkelerine göndereceğiz
04.11.2019 - 09:39 | | İHA

Bakan Soylu'dan net mesaj: Ülkelerine göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çakar düzenlemesi kapsamında İstanbul'da 68, Ankara'da 50 çakar uygulamasını ihlal etmiş araca ceza uygulandı" açıklamasında bulundu.Yakalanan DEAŞ'lıların iadelerine ilişkin, "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar ülkelerine göndereceğiz." dedi.

Bakan Soylu'dan net mesaj: Ülkelerine göndereceğiz

Bakan Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" dedi.

HİÇ ÜZÜLMESİNLER!

Terör örgütü DEAŞ'lıların durumu hakkında konuşan Soylu, "Geri gönderme merkezlerimizde yabancı terörist savaşçılar var. Gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar dönem dönem Türkiye girdi ve yakalandılar. Tüm güvenlik birimlerimiz teyakkuz halindedir. Bunlar yakalanınca ya cezaevine girerler ya da geri gönderme merkezlerine gönderilir. Biz bunları geri göndereceğiz. Yeni bir metot geliştirdiler, vatandaşlıktan çıkarıyorlar. Şimdi de bulundukları yerlerde yargılansınlar diyorlar. Bu da yeni bir hukuk galiba. Terör konusunda yeni bir içtihat ortaya koyuyorlar. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar geri göndeririz" dedi.

Çekiçli banka soygunu girişimi kameradaAdana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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