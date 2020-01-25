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25.01.2020 - 10:31 | | AA

Bakan Turhan'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede iletişim ve ulaşımla ilgili tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Bakan Turhan'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama

Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ'daki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bölgede iletişim ve ulaşım kanallarının açık tutulması için gösterilen özene dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir." 

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