14.12.2019 - 07:50 | | MUSTAFA İSTEMİ Milliyet
Bakan Varank’tan eleştiriye esprili yanıt: Kendini güncelle Garo
TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların 2020 bütçelerinin görüşmeleri sırasında HDP’li Garo Paylan’dan, “Vicdansız ve adaletsiz Ticaret ve Sanayi Bakanlığı” eleştirisi geldi.
Eleştri üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Paylan’a, “Garo sen kendini hiç güncellemiyorsun” diye seslendi. Varank’a Paylan’a yönelik sözleri sorulduğunda ise “Ona cevabı konuşmamda vereceğim” dedi. Paylan, verilen arada Varank’ın yanına giderek kendisi ile tokalaştı.
7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.