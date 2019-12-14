Bakan Varank’tan eleştiriye esprili yanıt: Kendini güncelle Garo

Eleştri üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Paylan’a, “Garo sen kendini hiç güncellemiyorsun” diye seslendi. Varank’a Paylan’a yönelik sözleri sorulduğunda ise “Ona cevabı konuşmamda vereceğim” dedi. Paylan, verilen arada Varank’ın yanına giderek kendisi ile tokalaştı.









