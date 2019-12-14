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14.12.2019 - 07:50 | | MUSTAFA İSTEMİ Milliyet

Bakan Varank’tan eleştiriye esprili yanıt: Kendini güncelle Garo

TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların 2020 bütçelerinin görüşmeleri sırasında HDP’li Garo Paylan’dan, “Vicdansız ve adaletsiz Ticaret ve Sanayi Bakanlığı” eleştirisi geldi.

Bakan Varank’tan eleştiriye esprili yanıt: Kendini güncelle Garo

Eleştri üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Paylan’a, “Garo sen kendini hiç güncellemiyorsun” diye seslendi. Varank’a Paylan’a yönelik sözleri sorulduğunda ise “Ona cevabı konuşmamda vereceğim” dedi. Paylan, verilen arada Varank’ın yanına giderek kendisi ile tokalaştı.

Bakan Varank’tan eleştiriye esprili yanıt: Kendini güncelle Garo



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