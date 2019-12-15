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15.12.2019 - 12:01 | | AA

Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son sınıf lisans öğrencilerine, kısmi süreli aday araştırmacı istihdam edecek TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) başvurma çağrısında bulundu.

Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı

TÜBİTAK SAGE'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye'nin milli ve yerli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması için genç beyinlerin teknoloji üretimine erken kazandırılması kapsamında 44 kısmi süreli aday araştırmacı istihdam edilecek.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından söz konusu ilana ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında TÜBİTAK SAGE'nin hazırladığı afişe yer veren Varank, "Gençler, sizleri bekliyoruz!" ifadesini kullandı.

Aday araştırmacılar, bilgi işlem ve bilgi güvenliği, uçuş mekaniği, platform entegrasyon testleri, optik tasarım, güç ve batarya birimlerinin de aralarında yer aldığı çeşitli departmanlarda Ankara'da çalışacak.

Adaylarda, bilgisayar, elektrik ve elektronik, kimya, makina, metalurji ve malzeme, havacılık ve uzay, uçak, mekatronik, otomotiv, fizik ya da elektronik haberleşme mühendisliklerinin 4'üncü sınıflarında öğrenci olma şartı aranacak.

Gençler, bu pozisyon için TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden 26 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.

TÜBİTAK SAGE'nin bu girişimiyle, üniversitelerde lisans öğrenimlerine devam eden öğrencilerin kısmi süreli olarak istihdam edilerek nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirilmesi ve kurumda tam zamanlı çalışabilecek araştırmacı adaylarının keşfedilmesi hedefleniyor.

 

Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
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