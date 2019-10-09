Bakan Varank'tan Türk Lirası çağrısı

"Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilecek güce sahip bir ülke" diyen Varank, "İşte şimdi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla terör koridoru planlarını bozduğumuz odakların, tüm umutlarını sonlandıracak bir adımı atmak üzereyiz. Yıllardır Türkiye sınırında bir terör devleti kurmak için büyük paralar harcayanlar, uğruna onlarca operasyona girişenler Türkiye'nin bu adımından elbette rahatsız oluyorlar. Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi. Nasıl ki sahada teröristlerin karşısında kahraman ordumuz varsa Türkiye ekonomisini çökertmek isteyenlerin karşısında işte buradaki gibi sağlam ve dirayetli iş dünyamız, emekçilerimiz, güçlü üretim ekosistemimiz var. Türkiye, kimseye muhtaç olmadan hem kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırır hem de ekonomisini korur" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Malezya'ya ihraç ettiği havalimanı yangın söndürme aracıyla test sürüşü yaptı.

Bakan Varank, İzmir programı kapsamında Torbalı ilçesindeki Volkan İtfaiye Araçları AŞ'yi ziyaret etti.

İtfaiye araçlarında kullanılan pompalara ilişkin bilgi alan Varank, yangın sırasında binalarda mahsur kalanları kurtarmak için tasarlanan merdivenli itfaiye aracına bindi.

Varank, daha sonra Türkiye'nin Malezya'ya ihraç ettiği yerli ve milli üretim olan havalimanı yangın söndürme aracını da bir süre kullandı, sürüş sırasında şirket yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sürüş öncesi şoför koltuğunda gazetecilere açıklama yapan Bakan Varank, şunları söyledi:

"Özel teşebbüs tasarlıyor üretiyor ve tüm dünyaya ihracat yapıyor. Bildiğiniz gibi Malezya Başbakanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız bu aracı tanıtmıştı. Oraya 12 milyon avroluk ihracat yapıldı. Buradaki araçların bir kısmı Nijerya'ya satıldı, Sırbistan'a satıldı. Böyle firmaları biz hükümet olarak destekliyoruz. Destek sayesinde yerli ve milli üretim gelişiyor. Bunun en güzel örneğini burada görüyoruz. Görünce biz de mutlu oluyoruz."