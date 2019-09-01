Bakanlar için Meclis nöbeti uygulaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan, yeni yönetim sisteminin uygulanmasında varsa aksayan yönleri tespit edip, bunları gidermeye yönelik tedbirleri almak amacıyla yürütülen çalışmada son viraja girildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen çalışma sonucu hazırlanan rapor, Erdoğan’a sunuldu. Atılacak adımların eylül-ekim gibi kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Milliyet’in AK Parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre, sisteme yönelik anayasa değişikliği gerektirecek bir rötuş olmayacak. Uygulamada tespit edilen aksaklıklar çerçevesinde ağırlıklı olarak Meclis grubu ile partinin, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarla iletişimini güçlendirecek, bu dört paydaşın daha uyumlu ve koordineli çalışmasını temin edecek düzenlemeler hayata geçirilecek. Milliyet’in AK Parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre, Oktay başkanlığında yürütülen çalışma sonucu anayasal bir değişikliğe gerek görülmedi. Rötuşların ağırlıklı olarak idari kararlar ve yasal düzenlemelerle sınırlı olacağı belirtildi.

Parti kurmaylarınca aktarılan bilgilere göre, yapılacak rötuşlarla, yeni sisteme geçişin ardından özellikle Meclis grubu ve parti teşkilatlarından gelen, “Tüm çalışmalar Cumhurbaşkanlığı odaklı yürütülüyor. Pek çok konudan bizim haberimiz ya yok” eleştirileri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar ile Meclis grubu ve parti arasındaki iletişim kanalları güçlendirilecek. Kopukluğun giderilmesi için bir dizi tedbir devreye sokulacak.

Milletvekillerinin parlamento ile bağı olmayan bakanlara ulaşıp talep ve önerilerini iletme konusunda sıkıntı yaşamamaları, parti grubu ile bakanların diyaloğunun artırılması için, “nöbetçi bakan” uygulamasına geçilecek. Bu çerçevede bakanların Genel Kurul’un çalıştığı günlerde belli bir sıra ve program dahilinde Meclis’te olmaları istenecek.

Cumhurbaşkanı 2800 imza atmış

Milliyet’in AK Parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre, yürütülen çalışma kapsamında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işleyişine ilişkin rakamsal veriler de çıkarıldı ve Erdoğan’a sunulan rapora da bilgiler yansıtıldı. Buna göre, yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı’nın bir yılda attığı imza sayısının 2 bin 800’ü bulduğu tespit edildi.