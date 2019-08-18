Bakanlar yeniden Meclis nöbetinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin uygulamalarda sahada yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışma sürerken, yeni sistemde Meclis ile yürütme arasındaki ilişkinin daha sağlıklı kılınması için de bir dizi önlem düşünülüyor. Milliyet’in parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre, tamamlanma aşamasına geldiği belirtilen Oktay başkanlığındaki çalışmalar kapsamında yeni yasama yılıyla birlikte Meclis’te özellikle vekillerden gelen “TBMM etkisizleşti, önemsizleşti, yürütme ile bağımız koptu, bakanlara ulaşamıyoruz” şeklindeki yakınmaların giderilmesine yönelik bazı uygulamalar gündeme gelecek.

Günlük ya da haftalık

Bu çerçevede ilk olarak “nöbetçi bakan” uygulamasına geçilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bakanlar Meclis dışından seçiliyor, milletvekili olanların ise bakanlığa atanmaları halinde vekillikleri düşürülüyor. TBMM üyesi olmayan bakanlar, bütçe görüşmeleri ile Meclis Başkanı’nın daveti sözkonusu olmaksızın yasama çalışmalarına katılamıyor. Bu durum daha önce yasamının da bir parçası olarak Meclis’e sık sık gelen bakanların ayağını TBMM’den büyük ölçüde kesti. Milletvekilleri de daha önce Meclis’te rahatça görüşüp, seçim bölgelerinin sorun ve taleplerini ilettikleri bakanlara ulaşma konusunda sıkıntı yaşamaya başladı.

Bu sıkıntı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın vekillerle yaptığı gruplar halindeki görüşmelere de damga vurdu. Vekillerin Erdoğan’ın yanısıra grup ve parti yöneticileriyle yaptıkları hemen her görüşmede bakanlara ulaşamamaktan yakınmalarını sürdürmeleri üzerine “nöbetçi bakan” uygulamasında karar kılındı. Buna göre, yeni yasama yılında programlarının yoğunluğu da dikkate alınarak bakanların günlük ya da haftalık olarak Genel Kurul’un çalıştığı günlerde Meclis’te olması sağlanacak.

Parlamenter sistemde yasal düzenlemeler bakanlıklarça hazırlanırken, yeni sistemle yasa teklifi hazırlama yetkisi bütçe dışında milletvekillerinde bulunuyor. AK Parti, TBMM’de kanun tekliflerinin hazırlanması konusunda vekillere profesyonel anlamda destek sağlanmasını istiyor. Bunun için de, eskiden her türlü mevzuatın hazırlanmasında kilit rol üstlenen Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü benzeri bir yapının Meclis’te de oluşturulmasını arzu ediyor. TBMM’de halen görev yapan Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı’nın sadece rutin yasama çalışmalarına ilişkin işleri yürüttüğüne dikkat çeken parti kurmayları, bu birimin uzman personel ile güçlendirilerek vekillere yasa teklifi hazırlama konusunda destek vermesinin sağlanabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak israfı önlenecek

Milletvekillerinin seçim bölgelerinin talep ve sorunlarını iletmek için sürekli bakanlarla görüşmek zorunda kalmaması, bakan ve parti yöneticilerinin memleketlerine yatırımlar konusunda daha bonkör davranılmaması, bu anlamda iller ve vekiller arasında çekişmelere meydan verilmemesi için de formül aranıyor.

Bu amaçla da her ile bugüne kadar yapılan yatırımlar ve götürülen hizmetler ile ihtiyaç duyduğu yatırım ve hizmetlere ilişkin bir envanter çıkarılması düşünülüyor. Böylece iller arasında eşitsizliği meydan vermeden, kaynak israfına sebep olmadan, parti içi sürtüşmelere yol açmadan hizmet ve yatırımların illere götürülmesi planlanıyor.