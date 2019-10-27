'Barış Pınarı Harekatı çok gerekliydi ve çok iyi yönetildi'

Bakan Ersoy, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırları içerisinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nı ziyaret etti.

Nemrut'un zirvesine çıkarken yerli ve yabancı turistlerle de sohbet eden Ersoy, zirvedeki heykelleri inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Ersoy, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 hedefleri doğrultusunda turizmi 81 ile yayma çalışmalarının olduğunu hatırlattı.

Çalışmalar kapsamında bugün Adıyaman'a geldiklerini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Adıyaman, eskiden özellikle yabancı turistler açısından turizmin en gözde noktalarından biriydi. Güneydoğu'daki terör olayları sırasında yanlış bir algı oluştu. Adıyaman'da aslında terör yoktu ama sanki terör varmış gibi algı oluştu. Şimdi bu algıyı düzeltip, Adıyaman'ın turizm açısından eski günlerine dönmesi için tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğiz."

Bu yıl kullanılacak tanıtım filmlerinde özellikle Nemrut Dağı'na da yer verdiklerini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu tanıtım filmleriyle, dünyanın televizyon kanallarının en yoğun izlendiği 18 ülkesinde, sonrasında dijital medyanın yoğun olduğu 45 ülkede yoğun şekilde bu sene tanıtmaya başlayacağız, kullanacağız bu görüntüleri. Bu anlamda Adıyaman'ın turizm açısından tekrar eski sayılarını yakalayıp, geçmesini hedefliyoruz. Biliyorsunuz biz artık noktasal turizm operasyonları dışında bölgeler oluşturuyoruz. 4-5'li gruplar halinde şehirleri tanıtıyoruz. Hepsinin birbirine sinerji de yaratması gerekiyor. Bu bağlamda Göbeklitepe, Şanlıurfa'ya yakın olması da önemli. Bu gruplar içerisinde Adıyaman da yer alıyor. Bu tanıtım kampanyası kapsamında turistlerin yoğun şekilde geleceğini düşünüyoruz."

"BURALARI TEKRAR TURİZM KENTLERİ HALİNE GETİRMEMİZ GEREKİOYR"

Bakan Ersoy, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili de değerlendirmede bulunarak, harekatın çok gerekli olduğunu söyledi.

Turizmde anlık değil uzun vadeli düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

"Uzun süredir terörle mücadele kapsamında güvenlik kuvvetleri ülke genelinde çok yoğun çalışma yapıyor. Çok ciddi çalışma yapılıyor. Son noktaya gelindi. Son aşaması da sınırlarımızın kontrol altına alınmasıydı. Bu bağlamda Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı çok gerekliydi ve çok iyi yönetildi. Çok kısa sürede sona gelindi gibi. Turizmin uzun vadede geleceğini düşünürsek bir sıkıntı kalmadı gibi. Bizim artık tekrar bu bölgelerin turizmde eski algısını sağlamak için yoğun tanıtıma başlamamız gerekiyor. Bir aylık süren süreçteki aksamayı kısa vadede telafi edip, buraları tekrar turizm kentleri haline getirmemiz gerekiyor. Nemrut'ta da başlayacağız, çünkü Nemrut bizim turizmdeki yüzlerimizden biri. Nemrut'u da bu seneden itibaren ön plana çıkaracağız. "

Ersoy, bir gazetecinin "Gelecek yıl Nemrut yılı olabilir mi?" sorusuna, "Ona şu anda karar vermemiz mümkün değil. Ne olacağıyla ilgili çalışma yapılıyor." diye yanıt verdi.

"Nemrut Dağı'na ulaşımda herhangi bir çalışma olacak mı?" sorusu üzerine de Ersoy, "Teleferik deniyor ama Nemrut Dağı, UNESCO listesinde. Dolayısıyla teleferik projesine izin verilmiyor. UNESCO'nun kabul edebileceği raylı sistem üzerine çalışma başlatacağız. Çok büyük bir yatırım da değil zaten. Bu çalışmayı projelendirip UNESCO'ya da kabul ettirebilirsek, onların kabul edebileceği bir projeyi hayata geçirmemiz gerekiyor burada. Onunla ilgili bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, heykellerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Ersoy'a ziyaretinde, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ile kurum müdürleri eşlik etti.