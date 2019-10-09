Meclis'ten Mehmetçik'e destek!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman ordumuz; Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarımızın emniyetini, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacaktır. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." değerlendirmesinde bulundu. Oktay, ""Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız" dedi.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Mustafa Şentop, paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

"Barış Pınarı Harekatı için, “Şanlı ve Muzaffer Ordumuz; Sınırımızı PKK/YPG ve DEAŞ teröründen temizlemek, Fırat’ın doğusunda barış ve istikrarı sağlamak, bölge halkını terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için #BarışPınarıHarekatı başlamıştır. Allah yâr ve yardımcımız olsun.” dedi."

TBMM BAŞKANVEKİLİ LEVENT GÖK

"Türkiye'nin uluslararası hukuktan aldığı yetkiyle, güvenliğini tehlikeye atan unsurları bertaraf etmek amacıyla gerçekleştirilen harekata katılan tüm komutan ve askerlere başarılar diliyorum. Hiçbir askerimizin ayağına çakıl taşı dahi değmesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve devletimize başarılar diliyorum. Allah onların yanında olsun" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU

"Altında kimin imzası olursa olsun terörün kökünü kazımaya, zulmü bitirmeye kararlıyız. Bu coğrafyanın evlatlarına terörü değil huzuru miras bırakmak için yola çıktık. Cenab-ı Hak ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin" dedi.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

"Türkiye, topraklarında huzur ve terörle mücadele için gerekli adımları her daim atacak güçtedir. Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın. #BarışPınarıHarekatı"

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI MEHMET CAHİT TURHAN

"#BarışPınarıHarekatı başlamıştır. Kahraman Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Milletimiz tek yürek."

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ

"Bu yol Aziz bir Milletin huzuru, güvenliği adına çıkılan kutlu bir yoldur. Rabbim yolunuzu açık etsin...

“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz...”"

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için dün olduğu gibi yarın da gerekli tüm önlemleri hükümet olarak alıyoruz.

Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın. Dualarımız sizlerle. #BarışPınarıHarekatı"

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM

"Rabbim askerlerimizi korusun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin. #BarışPınarıHarekatı"

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MAHİR ÜNAL

Türkiye, bölgedeki demografik yapıyı işgal ve dış destekle değiştirmeye kalkan, DAEŞ'le mücadele bahanesiyle ülkemize karşı olağanüstü bir silahlanma ve hazırlık içine giren terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'yi tehdit olmaktan çıkarmaya kararlıdır. #BarışPınarıHarekatı

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

"Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için"- "Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin"

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Allah Mehmetçik'imizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlattığını belirterek, bugün, bütün farklılıklar ve iç siyasette yaşanan tüm tartışmaların rafa kaldırılacağını, Türk ordusu cephede yerini aldığı anda tek siyasi partinin al bayrağın partisi olacağını ifade etti.

Mehmetçik'in, Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yaracakları hususunda şüphesi olmadığını vurgulayan Akşener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milleti ve ordusu, nice kahramanlık destanları yazmıştır, yazmaya da devam edecektir. Bu askeri harekat, her ne kadar terörizmle mücadele kapsamında yürütülüyor olsa da Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine aykırı sonuçlar doğurmamalıdır. Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti'nin, diplomatik yöntemleri de kullanarak mücadeleyi sürdürmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Allah Mehmetçik'imizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin."

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA

“Vatanımızın güvenliği, milletimizin istikbali için başlatılan #BarışPınarıHarekatı'nda görev alan Kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyorum. Dualarımız sizinle.”

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ

"#BarışPınarıHarekatı başlamıştır. Cenab-ı Allah en kısa sürede zaferler nasib etsin. Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, Allah milletimize zeval vermesin."

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BAYRAM ŞENOCAK

"Bölgedeki terör unsurlarını temizlemek ve Suriyeli kardeşlerimiz için yeniden güvenli bir yaşam alanı sağlamak amacıyla başlatılan #BarışPınarıHarekatı'nda kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Allar yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle..."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET ÖZHASEKİ

"Sınır hattımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve Suriyeli kardeşlerimizi vatanlarına kavuşturmak için #BarışPınarıHarekatı’na başlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim Mehmetçiklerimizi korusun.

Sefer bizden zafer Allah'tan."

İYİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ YAVUZ AĞIRALİOĞLU

“Biz, Türk Milleti'yiz.

"Türklerle Kürtler..." cümlesinin bu topraklarda bir karşılığı yoktur. ABD Başkanı Trump'ın bir tarih danışmanına ihtiyacı vardır. Biz, Kürtlerimizle birlikte yüz yıllardır zulme karşı savaşıyoruz. #BarışPınarıHarekatı”

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL

''Her an bekliyorduk. Şu çok barizdi, Trump ile yapılan görüşme ve ardından Trump'ın attığı tweetler; "bana söz verdiler, sınırları geçmeyin" Operasyona ilişkin çok ciddi işaretler veriyordu.

Ve Amerikan askeri varlığının operasyonun yapılacağı yerden çekilmesi bu operasyonun başlamak üzere olduğunu görülüyordu.

Bizim söyleyeceğimiz hiçbir Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, anneleri evlatlarına kavuşabilsin. Dualarımız askerlerimizle.''



BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını tüm dünyaya duyurduğunu belirterek, harekatın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Harekatın, Türkiye'ye yönelik terör gruplarının tehditlerini ortadan kaldırmak, mültecileri güvenli bölgeye yerleştirmek ve Suriye ile bölge barışına katkı bulunmak amacı taşıdığını aktaran Destici, bu harekatın Suriye toprağını işgal için başlatılmadığına işaret etti.

ABD'nin, bölgeden CENTCOM'u çekmedikçe, askerlerini çekmiş sayılmayacağını belirten Destici, bu yöndeki oyalamalara da itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Harekata ilişkin AB ülkelerinden gelen açıklamaları da anımsatan Destici, şöyle konuştu:

"Suriye savaşını biz başlatmadık. Suriye'deki bütün bu dengelemeleri Türkiye yapmadı. Bu bir uluslarası operasyondu, emperyalistlerin ve siyonistlerin operasyonuydu. Dolayısıyla AB'yi samimi davranmaya ve teröre karşı en samimi mücadeleyi veren Türkiye'nin yanında durmaya çağırıyoruz. Bizim bu harekatla birlikte yapmaya çalıştığımız, bölgeyi teröristlerden temizlerken, Suriye iç barışına ve siyasi çözüme de katkıda bulunuyoruz. Bunun görülmesi lazım."

Rusya ve İran'ın harekat öncesindeki açıklamalarını da eleştiren Destici, "Sizin ne işiniz var o zaman Suriye'de Herkes çekilsin. ABD'si, Rusya'sı, İran'ı, Almanya'sı çekilsin. Sizin ülkenizin sınırlarına bombalar düşmüyor. Terör sizin ülkenizi tehdit etmiyor. Türkiye olarak biz elbetteki buna karşı tedbir alacağız. İran ve Rusya'dan gelen açıklamaları kabul etmemiz mümkün değil. Astana'daki çözüm süreci ortaklarımızdan beklentimiz, bu operasyonu desteklemeleri olmalarıdır." dedi.

Destici, Türkiye iç siyasetinde, harekata ilişkin değerlendirmeleri de dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birileri seçim ortaklarını üzmemek adına, 'Şunun için, bunun için tezkereye evet diyoruz' deseler de milletimiz tüm kalbiyle bu operasyonu desteklemektedir. Bu operasyon, en az Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemlidir, yerindedir. Türkiye bu operasyondan başarılı bir şekilde çıkacaktır."



SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VARANK



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu operasyonu başarıyla uygulayacaklar ve hayata geçirecekler. Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacaklar. Cuma günü birliklerine teslim edilecek ve nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak." ifadelerini kullandı.



AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MAHİR ÜNAL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Devletimiz Kürt'lere karşı değil, teröre karşı bir harekat gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahir Ünal, şu görüşlerini paylaştı:

"Devletimiz Kürt'lere karşı değil, teröre karşı bir harekat gerçekleştiriyor. Suriye sınırımız aynı zamanda NATO'nun güney sınırıdır. Dünyanın terör örgütü kabul ettiği PKK’nın uzantısı PYD/YPG den bölgeyi temizliyoruz. HDP'yi biraz dinlediğinizde kimin kim olduğu ve ne yaptığımızı apaçık görebilirsiniz. Sadece Mardin Nusaybin'e bir günde atılan füze miktarı ortada iken birileri kimden korunacağız diyorsa burada açık bir art niyet vardır."

Ünal, hesabından, bugün Türkiye'ye atılan havan ve füze sayısına ilişkin belge de paylaştı. Buna göre, saat 17.00-20.10 arasında Mardin'in Nusaybin ilçesine 17, Şırnak'ın Cizre ilçesine 8, İdil ilçesine 15, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 havan ve füze atıldı.