‘Barış Pınarı ile oyunları bozduk’

42 bin istihdam



Oktay, dün Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkez binasının açılışında yaptığı konuşmada, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının üstün fedakarlıklarından dolayı her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü’nü oluşturduklarını anımsatan Oktay, “Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için geliştirdiğimiz istihdam politikalarıyla kamu kurumlarımızda toplam 42 bin 537 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız istihdam edilmiştir. Geçtiğimiz eylül ayında 425 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımızın daha kamuya alımını gerçekleştirdik.



Ayrıca sizlere sunulan istihdam hakkı kapsamını genişleterek atamaları sürekli hale getirdik. Eskiden sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken şehit ve gazi yakınlarımız artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabilmektedir” dedi.