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24.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Barış Pınarı ile oyunları bozduk’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Barış Pınarı Harekâtı ile oyunların net şekilde bozulduğu bu süreci, biz tırnaklarımızla kazıdık. Her badirede 7’den 70’e bir ve beraber olduk, seferber olduk” dedi.

‘Barış Pınarı ile oyunları bozduk’

42 bin istihdam

Oktay, dün Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkez binasının açılışında yaptığı konuşmada, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının üstün fedakarlıklarından dolayı her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü’nü oluşturduklarını anımsatan Oktay, “Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için geliştirdiğimiz istihdam politikalarıyla kamu kurumlarımızda toplam 42 bin 537 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız istihdam edilmiştir. Geçtiğimiz eylül ayında 425 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımızın daha kamuya alımını gerçekleştirdik.

Ayrıca sizlere sunulan istihdam hakkı kapsamını genişleterek atamaları sürekli hale getirdik. Eskiden sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken şehit ve gazi yakınlarımız artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabilmektedir” dedi.

Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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