Başkentte karşılıklı suçlamalar

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyelerine yönelik “rüşvet” iddiasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Aygün dünkü basın toplantısında iddialarını sürdürerek, belediyeye çağrıldığını ve meclis üyelerinin kendisine “Ağabey ne vereceksin?” dediğini ileri sürdü. Yavaş ise Aygün hakkında, FETÖ’ye yardım ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. “Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet” ve “terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla Aygün’den şikayetçi olan Yavaş, dilekçesinde, 2016’daki darbe girişiminin ardından FETÖ’nün finansmanına yönelik birçok şirkete yönelik operasyon düzenlendiğini ancak Ankara’da bir operasyon gerçekleştirilmediğini belirtti. MHP 26. dönem milletvekili Seyfettin Yıldız’ın 2018’deki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmaya da atıfta bulunan Yavaş, Ankara’da birçoğu ranta dayalı 4 bin 200 imar değişikliğinin yapıldığını savundu.

‘100 milyonluk rant’

İmar değişikliği yapılan yerlerden birinin de Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri olduğu anlatılan dilekçede, buradaki imar değişikliğini yapan kişinin FETÖ firarisi Ömer Akgül olduğu vurgulandı. Aygün’ün ortaklıklarının amacının FETÖ’ye sağlanan finansmanı perdelemek olduğu belirtilen suç duyurusu dilekçesinde, Aygün’ün mal varlığı üzerinde ihtiyati tedbir dahil gerekli tüm hukuki önlemlerin alınması ve şüpheli hakkında soruşturma açılarak cezalandırılması talep edildi. Yavaş’ın suç duyurusunda, 15 Temmuz darbe girişiminden saatler öncesinde belediye meclisinde imar planı değişikliği yapıldığı ifade edildi. Bu değişiklikle normal şartlarda parselin emsal satışı 1.50 olmasına rağmen belediye meclis kararıyla oranın 2.10’a yükseltildiği ve bu şekilde şirkete 100 milyon TL’lik rant sağlandığı belirtildi.

Yavaş, Haber Global’de katıldığı programda ise rüşvet iddiaları için şunları söyledi: “Kaset, ses kaydı açıklayacağım diyorsunuz ve ardından diyorsunuz ki ‘benden okul parasını istediler.’ Daha önce bu büyük rant verilirken, haksız ve haram mal verilirken kendisine denilmiş ki bir okul yap. O okulu da yapmamış. Sonra diyor ki ‘mahkeme iptal etti, ben yapacaktım.’ Size bir rant verilmişse yanlış hadise ama bir okul yapmanız istenmişse siz de o okulu yapmadıysanız bedelini götürüp belediyeye vermiş olmanız gerekiyordu.” Yavaş, “Danıştay’ın bir vurgusu var, ‘siz buraya bu kadar inşaatı yaptırırsanız Eskişehir yolu felç olur.’ diyor. CHP’li olsa ne olur, babamın oğlu olsa ne olur hak hukuk ne diyorsa o olur. Sayın Genel Başkanımıza biz durumu ilettiğimizde bize verdiği talimat ‘hukuktan şaşmayın’, biz de bunu uyguluyoruz” dedi.

Aygün’ün yanıtını paylaştı

Yavaş, ayrıca basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aygün’ün “O kişiler sizden 25 milyon lirayı kendi ceplerine indirmek için mi istediler?” sorusuna verdiği “Hayır, öyle bir şey yoktur. Şöyle dediler, okulun bedeli 25 milyon lira tutuyor” yanıtını da sosyal medyadan paylaştı. Yavaş video ile birlikte “Hakikat, yalana, iftiraya ve harama işte böyle diz çöktürür... Doğrular ise sadece Hakk’ın önünde eğilirler” yorumunda bulundu.

‘Benden niye para istiyorsunuz?’

Sinan Aygün dün düzenlediği basın toplantısında Yavaş’ın kendisini FETÖ’cülükle suçladığını belirterek şunları söyledi:

“Ben MASAK incelemesinden geçmiş birisiyim. Son 20 yılım incelendi.

Ekim ayında 12-13 tane daire sattım, kasımda 12-13 tane daire sattım. Faizler indi, vadeler 10 yıl uzadı, tam inşaat sezonu. Tam piyasalar düzelmişken böyle bir iddianın ortaya atılması, Mimarlar Odası’nın önüne gelene dava açması, şu anda müşterilerin büyük bir çoğunluğunun inşaat almaya gittiği zaman sorduğu soru şu; ‘Burada mahkemelik durum var mı?”

‘Ne vereceksin?’

Aygün, “Ben hakkımı her zaman aramışımdır. Yapmam gerekeni yaptım ve başvurdum. Televizyonda ‘inşaatın yapıldığı arsa 20 bin metrekare’ diyor. Şu anda bu arsaların tapuları burada; arsa 12 bin 82 metrekaredir. 20 bin değildir. Bunun 2 bin 721 metrekaresi şahsıma aittir” dedi. Daha sonra arsaları birleştirdiklerini belirten Aygün, “Sanayi arsası gözüküyordu, ticari kullanım alanına düzenlenmesi lazımdı. Plan değişikliği yaptık ve plan değişikliği yaparken de kentsel altyapı etki değerlendirme raporu hazırladık” diye konuştu.

‘Ne vereceksin?’

Aygün, “Mansur Yavaş diyor ki; ‘Biz 25 milyonu okul için istedik’ 25 milyon okul bedelini sen nereden buldun? Programın başında ‘1 milyonluk okul yapıyorlar’ diyor. 1 milyon da yanlış, 25 milyon da yanlış. Bu okulun maliyeti 6.5-7 milyon liradır. 25 milyon nereden çıktı?” dedi. Aygün, kendisini belediyeden çağırdıklarını ve kız kardeşi ile gittiklerini anlatarak, “Grup odasına girdik, sekiz tane Meclis üyesi, ‘Ağabey ne vereceksin?’ Ben dedim ki ‘Sizde hiç mi korku yok, bu nasıl bir soru? Burası dinleniyordur, benimle bu konuyu nasıl konuşursunuz? Benden niye para istiyorsunuz?’ Dedim ki ‘Bana böyle bir teklifle gelmeyin” ifadelerini kullandı.