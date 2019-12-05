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05.12.2019 - 07:50 | | ECEM TOPLAR

Başkonsoloslukların açılışı yine ertelendi

Irak’ta artan şiddet olayları nedeniyle Türkiye’nin Musul ve Basra başkonsolosluklarının açılışı ertelendi. 2014’ten beri kapalı olan Musul ve Basra başkonsolosluklarının açılışı, yer tespiti ve güvenliğin sağlanması için 45 gün ila iki ay arasında yeni bir takvim oluşturuldu.

Başkonsoloslukların açılışı yine ertelendi

Dışişleri Bakanlığı 2019 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre, Basra ve Musul başkonsolosluk binalarının onarım işlerinin yapılması ve 2019’un ikinci altı aylık döneminde yeniden faaliyete geçmeleri bekleniyordu. Diplomatik kaynaklar, iki ay önce Milliyet’in gündeme taşıdığı Basra ve Musul başkonsolosluklarının açılması için çalışmaların hızlandığını belirtiyor. 2020 öncesinde açılışın yapılması için çalışmaların hız kazandığı ve Irak makamlarıyla tam mutabakatın sağlanarak gerekli onayların alındığı ifade edilmiş, meydana gelen olayların güvenlik açısından Türkiye’ye tehdit oluşturmadığı, ciddi güvenlik tedbiri alındığı vurgulanmıştı.

Ancak Irak’ta yaşanan olayların tırmanması sebebiyle açılış ertelenmişti. Buna rağmen Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı Irak’ta sahada çalışmalarına başladı. Başkonsoslukların yer tespiti ve güvenliğin sağlanması için 45 gün ila 2 ay arasında yeni bir takvim çizildi. 

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