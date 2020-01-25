25.01.2020 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Baykal bir süre hastanede kalacak
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle gördüğü tedaviye, bir süre daha hastanede devam edileceği bildirildi.
Halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi’ne getirilen Baykal’ın üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği belirlenmiş ve tedavi altına alınmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün öğleden sonra Baykal’ı ziyaret etti. Baykal’ın “tedbir amaçlı” hastanede tutulduğu bildirildi.