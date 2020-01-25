Baykal bir süre hastanede kalacak

Halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi’ne getirilen Baykal’ın üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği belirlenmiş ve tedavi altına alınmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün öğleden sonra Baykal’ı ziyaret etti. Baykal’ın “tedbir amaçlı” hastanede tutulduğu bildirildi.



