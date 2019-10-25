‘Bayrak da bizim vatan da bizim’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin önce ABD sonra da Rusya ile yaptığı mutabakatlar konusunda dikkat çeken mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu’nun, “Biz söyledik, dinlemediler. Trump ve Putin söyleyince hemen dinlediler. Suriye ile masaya otur dedik, dinlemediler. Putin söyleyince Esad’la görüşeceğini açıkladı. Şimdi Türkiye Rusya’nın şartlarını kabul etmiş oldu. Bu süreçte en büyük kazancı Rusya sağladı” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu dün, TOBB, TESK, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ile Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı temsilcilerini kabul etti. Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Aykut Erdoğdu’nun da katıldığı görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Edinilen bilgilere göre heyet, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili görüşlerini aktarmak ve harekata verdiği destek nedeniyle Kılıçdaroğlu’na teşekkür etmek için ziyareti gerçekleştirdi.

‘180 derece fark’

Kılıçdaroğlu’nun görüşmede, Suriye’deki gelişmeler ve ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. “Bu bayrak da bu vatan da bizimdir” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu’nun, “Bizim Suriye politikamız iktidardan 180 derece farklı. Türkiye’yi Orta Doğu bataklığına sokmayın diye defalarca söyledik. Ama dinlemediler. Ceremesini 82 milyon çekiyor” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalar konusunda, “ABD ve Rusya mutabakatlarında PYD’ye terör örgütü denmiyor. Trump ve Putin PYD’yi terör örgütü olarak görmüyor. Zaten onlar da silahlarıyla çekiliyor. Türkiye hala tehdit altında. Biz bunu sürekli gündeme getirdik” değerlendirmesini yaptığı kaydedildi.

‘Kim tepki verecek?’

ABD Başkanı Trump’ın mektubunun “rezalet” olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Benim tepki göstermeme kızıyorlar. Ben tepki göstermeyeceksem kim tepki gösterecek?” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, şu mesajları verdiği bildirildi: “Adana Mutabakatı’nı iktidara Rusya hatırlattı. Biz söyledik, dinlemediler. Trump ve Putin söyleyince hemen dinlediler. Suriye ile masaya otur dedik, dinlemediler. Putin söyleyince Esad’la görüşeceğini açıkladı. Türkiye özgür iradesini kullanamadı. Esad’la en başında görüşseydik ne Rusya ne de ABD bu kadar etkili olurdu. Biz Esad’la görüşseydik her türlü şartı kabul ettirebilirdik. Şimdi Türkiye Rusya’nın şartlarını kabul etmiş oldu. Olan Türkiye’nin 8 yılına oldu. Bu süreçte en büyük kazancı da Rusya sağladı.”

Bahçeli’yi de ziyaret ettiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TOBB, TESK, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ile Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı temsilcilerini kabul etti.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü. Kabulün ardından genel merkezden ayrılan heyet adına açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bahçeli’ye şifalar dilemek üzere ziyarette bulunduklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk özel sektörü çalışanlarının, ziraatçısının, esnafının görüşlerini aktarma fırsatımız oldu” dedi. - ANKARA Milliyet