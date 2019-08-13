Bayram sohbetinde gündem ekonomi

Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arasında heyetler halinde bayram ziyaretleri gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkezi’nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki heyet karşıladı. AK Parti’ye ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki CHP heyeti geldi. Sarıeroğlu, İçişleri Bakanlığı’nın “Kemeri Ses Getirsin” kampanyasını hatırlatarak, “Tüm vatandaşlarımızı güvenli yolculuk yapmaları konusunda uyarmış olalım” diye konuştu.

CHP’li Kuşoğlu da “Kurban, insanın Allah nezdinde ne kadar üstün olduğunu ifade eden bir ibadet türüdür. Tüm milletimizin bayramını kutluyoruz. Bayramımızın güzel bir geleneği olarak burada da güzel bir ev sahipliği gördük” ifadelerini kullandı.

Güçlü mücadele

CHP’nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu başkanlığındaki MHP heyeti, AK Parti’yi ziyaret etti. Depboylu, “Allah izin verirse inşallah önümüzdeki süreçte çok daha huzurlu ve güzel günler göreceğimize inanıyorum” dedi. MHP camiasının bayramını tebrik eden Sarıeroğlu da “Son bir sene içinde ekonomik olarak karşı karşıya kaldığımız saldırılarla güçlü bir şekilde mücadele ortaya koyduk, bir dengelenme sürecini yaşadık, kalkınma planımızı çıkardık” ifadesini kullandı.

Eylül ayının Ankara siyasetinin canlı ilerleyeceği bir dönem olacağını ifade eden Sarıeroğlu, “Gerek bölgemizde yaşanan gelişmeler gerek dünya ekonomisinde, siyaset arenasında yaşanan gelişmeler var. Türkiye olarak bugüne kadar bu süreçlerde iyi bir konumda, iyi politikalarla yolumuzu sürdürdük, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz” dedi.

Çilek ikramı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hemşehrisi olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, memleketi Adana’daki kadın çiftçilerin yetiştirdiği bir kutu çileği Bahçeli’ye ulaştırmak istediklerini belirtti. Çilek ikramına ilişkin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu da çileğin milletvekilliğini yaptığı Bursa’da meşhur olduğunu söyledi.

‘Erken seçim yok’

İYİ Parti’de heyetleri Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Erzurum Milletvekili Naci Cinisli karşıladı. AK Parti’nin ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan Türkiye’de son yıllarda birçok seçimin yapıldığını belirterek, “Vatandaşın erken seçim beklentisi yok. Üst üste seçim olması her şeyi etkiliyor, vatandaşın beklentileri değişik oluyor. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin temeli de seçimin az olması” diye konuştu.

Fırat’ın doğusu

MHP’de heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlıi heyet karşıladı. Karakaya, AK Parti’nin ziyaretinde Fırat’ın doğusuna yönelik bir operasyonun Türkiye’nin geleceği ve bekası için önemine işaret ederek, “İnşallah önemli bir sorunu kısa bir süre içerisinde başarıya kavuşturarak daha bir rahat nefes alırız” diye konuştu. Nevzat Ceylan da “Türkiye’nin güney bölgesinde ülkeyi kuşatmak isteyenlere karşı birlik ve beraberliğimizi sergiliyoruz. Fırat’ın doğusunda Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi ve MHP lideri Bahçeli’nin vurguladığı gibi Türkiye’nin güvenliği için bir harekat olacak” dedi.

‘Umut istiyoruz’

HDP’yi temsilen İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu başkanlığındaki heyet, CHP’yi ziyaret etti. Katırcıoğlu, “Siyasi kurumlara baktığımızda arzu ettiğimiz bir bayram kutlamasını yeteri kadar görmüyoruz. Bazı partiler, bazı partilerle bayramlaşmıyor. Biz geleceğe umutla bakmak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti ve MHP ile HDP arasında bu bayram da bayramlaşma olmadı.

‘İşsizlik sorunu çözülmeli’

CHP’deki bayramlaşmada da heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki heyet karşıladı. CHP’ye ilk olarak Ankara Milletvekili Orhan Yegin başkanlığındaki AK Parti heyeti geldi. Karabıyık, “82 milyon vatandaşımızın ihtiyacı olan şey huzur ve sevgi dilidir. İşsizliğin, yoksulluğun, ötekileştirmenin olmadığı, huzurun, barışın, sevginin ve adaletin hüküm sürdüğü nice bayramlar diliyorum. Yoksulluğun ve işsizliğin çözülmesi gerekiyor” dedi.

Bunun üzerine Yegin, “Son veriler iyi gelmeye başladı. Umut verici noktaya doğru gidiyoruz ve işimize dört elle sarılacağız. Unutmayalım ki son 17 yılda çok önemli yol katettik. Son iki yılda irtifada düşüş hissettik diyelim. Bizim bu durumu yukarıya taşıyacak gücümüz de irademiz de kararlılığımız da var. Milletimiz için hep birlikte adım atarsak ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.