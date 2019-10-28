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28.10.2019 - 11:53 | | İHA

Belediye başkanından işe geç gelenlere şok ceza!

MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, işe geç gelen memur ve işçileri belediyeye almayarak kapıları kapattı.

Belediye başkanından işe geç gelenlere şok ceza!

Böylesi ceza olur mu dedirten olan Karabük’te yaşandı. Sabaha saat 07.30’da mesaiye gelen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, giriş kapısında işçi ve memurların girişlerini takip etti. Saat 08.30’u geçtikten sonra işe gelen işçi ve memurları belediye binasına almayan Vergili, güvenlikçilere de kapıları kapattırdı. Güvenlikçilerin kendilerini içeri alamayacağını memur ve işçiler ise neye uğradıklarını şaşırdı. Belediye Başkanının kesin talimatı diyen güvenlikçiler işçi ve memurları almazken, su parası yatırmaya gelen vatandaşları ile belediyenin araçları ile diğer tahsilat yerlerine taşındı.

Yaşanan trajik komik olay sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, daha önce defalarca birim müdürlerini sözlü olarak uyardığını ancak buna riayet edilmediğinden böyle bir uygulamaya gittiğini söyledi.

“UYARIMI YAPTIM, CİDDİYE ALINMADI”

Kendisi iş adamı olduğunu ve iş hayatına 18 yaşında başladığını da aktaran Vergili, “18 yaşından bu tarafa kendime göre iş hayatımda belirli prensiplerim var. Sürekli olarak işçi ve memurun hatasını aramak gibi tutkum yok. Defalarca kendilerini ikaz ederek uyardım, mesai saatlerine dikkat edilmesi noktasında. Bir düzensizliğin olduğunu zaten hem görüyoruz hem de işe geliş gidişlerde yaptığım takiplerde pek hoş olmayan bir durumla karşı karşıya olduğumu görüyordum. Geçen hafta bütün birim müdürlerine gerekli uyarıları yaptım. Ciddiye alınmadı. Bundan sonra belirli bir saatten sonra gelen memur ve işçilerin iş yerine girişini yasakladım ve haklarında gerekli işlemleri yapacağım. Vatandaşın problemi olmaz. Ben her türlü yetkiye sahibim ve onları mağdur etmeyiz” dedi.

Belediye başkanından işe geç gelenlere şok ceza


“SÖZLÜ UYARILARLA BİR ŞEY ANLADIĞI YOK”

Belediyeye sabah 07.30’da geldiğini de kaydeden Başkan Vergili, “Sürekli böyle bir baskı kurma niyetinde değilim. Aslında bildiğim kadarıyla resmi olarak 08.00’da iş başının başlaması lazım. Valilikteki uygulamanın aynısını almışlar 08.30 diye. 08.30’dan sonra 10 dakika bekledim. Belediye gelen arkadaşlar girdi, diğerlerinin girişine izin vermedim. Bu uygulama sürekli olarak devam edecek. Geriye kalan görev süresince bu uygulama devam edecek. Ben aslında sabahları fiili işlerin olduğu Fen, destek hizmetlerinde oluyordum. Her gün orada yapılan işleri tek tek denetliyorum. Aslında buraya gelip gelmemem fark etmiyor zaman içerisinde bu denetimleri yaptırdım ama baktım pek bir netice alamadım. Demek ki böyle disiplinli bir uygulama gerekliymiş. Kimse sözlü uyarılarla bir şey anladığı yok” diye konuştu.

Belediye başkanından işe geç gelenlere şok ceza

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