Belediye yasası çağrısı

Seyit Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidarın yeni yerel yönetimler yasası hazırlığı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Konuşulan taslakları çok olumlu bulmadıklarını anlatan Torun, “AK Parti ve saray son dönemlerde yerel yönetimlerin üzerinde bir vesayet kurmaya çalışıyor” dedi. Torun, İstanbul Boğazı’yla ilgili bir karar alınmaya çalışıldığını, Boğaz’ın imarıyla ilgili yetkinin saraya verilmek istendiğini ifade ederek “Cumhurbaşkanı’nın görevi Boğaz’daki arsayı, parseli, büfeyi takip etmek mi?” diye sordu. “Sayın Cumhurbaşkanı, belediye başkanlığı yapmak istiyorsa o başka ama lütfen artık bu kararları belediyelere bıraksın” diyen Torun, belediyelerdeki genel müdür ve yardımcılarının başkan tarafından değil, Çevre ve Şehircik Bakanlığı’nca atanmasının da gündemde olduğunu aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iktidara imtiyaz tanıyacak birkaç konuda yasa değişikliği yaparak süreci bitirmek istediğini ileri süren Torun, “Bizim önerimiz şu: Belediye başkanlarımız ciddi sorunlar yumağı içinde. Bu, AK Partili, CHP’li, MHP’li, İYİ Partili, diğer belediyeler için de böyle. Bu anlamda vatandaşımızın daha iyi hizmet alabileceği bir yasayı ortaya koyalım. Bunun için daha geniş bir çalışma yapalım, zamana yayalım ve bu yasa sürdürülebilir olsun. Ortak akılla, diyalogla süreci yönetelim. Kapsamlı, sorunları çözen bir yasayı çıkaralım” dedi. -ANKARA Milliyet