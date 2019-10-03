Beş partinin alternatif yargı reformu paketi hazır

CHP, AK Parti’nin Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesindeki kanun değişikliği hazırlıklarının kamuoyuna yansımasının ardından çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda geniş katılımla bir yasa önerileri hazırlanması için ağustos başında Meclis’te temsil edilen siyasi partiler ile Adalet Bakanlığı’na davet gönderilmişti. Çalışmalar için İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu görevlendirilmişti. CHP’nin davetine; HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi olumlu yanıt vermişti. Beş parti ilki 18 Ağustos’ta olmak üzere toplamda altı toplantı gerçekleştirdi. CHP’li Kaboğlu da bu toplantılarda netleştirilen yasa önerilerini yazılı hale getirdi.

Sunum ertelendi

Edinilen bilgilere göre; Kaboğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, önceki gün TBMM’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek çalışmaya ilişkin bilgi verdi. Görüşmede milletvekillerine teşekkür eden Kılıçdaroğlu’nun tekliflerin bir de 4-5-6 Ekim’de Abant’ta gerçekleştirilecek milletvekili kampında değerlendirilmesini istediği öğrenildi. Daha önce tekliflerin 1 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunulacağı açıklansa da CHP liderinin, bu konuda, “acele edilmemesini” istediği bildirildi. Beş partinin ortaklaşa hazırladığı yasa önerileri yaklaşık 200 kanun maddesinde değişiklik öngörüyor. Bu değişiklikleri “torba” teklif şeklinde hazırlamak istemeyen CHP’nin 10 ayrı kanun teklifi hazırlaması bekleniyor. Yine yargı alanında düzenlemeler öngören anayasa değişikliği teklifi de toplamda 12 anayasa maddesini kapsıyor. Beş partinin milletvekili sayısı anayasa değişikliği teklifini TBMM Başkanlığı’na sunmaya yetiyor. Ancak CHP’nin bu beş partinin milletvekillerinin yanı sıra tüm milletvekillerine de çağrıda bulunarak tekliflerine destek isteyeceği belirtiliyor. Ortak toplantılarına katılmayan İYİ Parti’nin tutumu merak ediliyor.

‘Sadece makyaj’

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yürütülen çalışmalara ve AK Parti’nin yargı paketine ilişkin olarak, “Asıl reform bizim yaptığımız çalışma olacak. Adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldıran çok önemli değişiklikler var. Bu reform olacak. İktidarın yaptığı sadece makyaj. Dolayısıyla bunları reform olarak sunmak çok komik” dedi.