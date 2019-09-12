Beştepe’nin 6 aylık yol haritası çiziliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan ilk olarak 100 günlük olarak açıklanan daha sonra 6 aylık dönemlerde olmasına karar verilen “icraat programları”nın yenisi için çalışmalar sürüyor.

Erdoğan tarafından ekimde açıklanması beklenen yeni planla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinde yapılması düşünülen düzenlemeler başta olmak üzere bakanlıkların yeni dönemde atacağı adımlar da ele alınacak.

Erdoğan tarafından iki kez açıklanan 100 günlük planların ardından sistemde değişikliğe gidilerek 180 günlük planların hazırlanmasına karar verilmesiyle birlikte ilk plan hazırlıklarında sona gelindi.

Yeni sistem çalışması

Planın çalışmalarına ilişkin sunumu önceki günkü Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gerçekleştirdi. Açıklanan ilk iki 100 günlük eylem planındaki projelerin gerçekleşme oranının da yüzde 95 olduğu Oktay tarafından kabine üyelerine ifade edildi.

Gerek Cumhurbaşkanlığı birimleri gerek bakanlıklar tarafından yürütülecek çalışmaların yer alacağı 180 Günlük Plan’ın ekimin ilk haftalarında Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Plan içerisinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki ilk bir yıllık döneminde tespit edilen aksayan yönlere ilişkin atılacak adımların da yer alabileceği ifade ediliyor. Bu konuda yeni sistemle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararları ve yönetmeliklerle düzenlemelerin yapılması da bekleniyor.

Çalışmalar kapsamında 180 Günlük Plan’da önceliğin ekonomi alanına verileceği vurgulanıyor. Özellikle istihdam artırıcı tedbirler ile tarımsal alanda atılacak adımların da planda geniş yer bulacağı ifade ediliyor. Eylem Planı çalışmasında başta CİMER olmak üzere bakanlıklara gelen talep ve beklentilerin de analiz edilerek incelendiği ve vatandaşların öncelikli beklentilerine çare oluşturacak vaatlerin hayata geçirilmesi için öncelikli adımların atılacağı belirtildi.

İlk planlarda olduğu gibi 180 Günlük Eylem Planı’nın da takibi için Cumhurbaşkanlığı’nda özel bir ekip oluşturulacak ve atılacak adımlar ve atılması gereken adımlar belli aralıklarla raporlanacak.