‘Bir hata başka bir hatayla önlenmez’

Karamollaoğlu, partisinin Balgat’taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaşanan sürece değinerek, bazı provokasyonlar nedeniyle kaos ortamı oluşmasından endişe ettiklerini söyledi. Türkiye’ye sığınan mülteciler nedeniyle bugüne kadar bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten Karamollaoğlu, “Suriyeli mültecilere karşı yürütülen harekatın sırf iktidara karşı olduğu için yapılmasını doğru bulmuyorum. Bir hata başka bir hata ile önlenmez” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin akademisyenlerle ilgili “hak ihlali” kararı vermesine de değinen Karamollaoğlu, “’Biz ille de o metnin içeriğini tasvip ediyoruz’ manasına gelmez. Bizim de Anayasa Mahkemesi’nin kararını olumlu karşılamamızın altında yatan gerekçe bu. İnsanlar çıkarlar ve bir konuda fikirlerini dile getirirler. Ben o fikri benimsemem ama o insanın o fikri dile getirmesini de onun hakkı olarak görürüm” dedi.

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