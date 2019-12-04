'Birdenbire CHP saflarına geldiler'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, termik santrallere filtre takılmasını 2.5 yıl erteleyen yasanın CHP’nin tüm itirazlarına karşın Meclis’te kabul edildiğini hatırlatarak, yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Yasaya evet diyen vekillerin birdenbire hayırcı olup CHP saflarına geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ama saraydan talimat alan CHP’li istemiyoruz” esprisi yaptı.

Kılıçdaroğlu, dün TBMM’deki grup toplantısında “Bir süredir unuttukları ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hatırlattığı bir olaya, Man Adası olayına” değinmek istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları kaydetti:

YÜZDE YÜZ DOĞRU: Man Adası ile ilgili söylediğim her cümle, kullandığım her belge yüzde yüz doğru. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vergi ödememek için Man Adası’nda uyduruk şirket kuruluyor, ona bir başka şirket mallarını satıyor, dolayısıyla Türkiye’ye gelen para için beş kuruş vergi ödenmiyor. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vergi ödememek için bu kumpasları kuranları baş tacı ediyorsun da esnafı, çiftçiyi niye perişan ediyorsun? Tazminata mahkum edecekmiş; bütün davaları kazanacağım. Hem cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacaksın hem Türkiye Cumhuriyeti devletine beş kuruş vergi vermemek için kumpaslar çevireceksin. Ben bunları söyleyince de hakimlerin aracılığıyla bana gözdağı vermeye kalkacaksın, o hakimlere de meydan okuyorum. Sizde hakimlik kimliği yok zaten. Hakimlik ahlakı yok.

VETO İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ: (Termik santral vetosu) Erdoğan veto etti, edebilir. Veto ettiği için memnunuz ve teşekkür ederiz. Burada el kaldırıp illa geçsin diyenler, birdenbire ‘Yaşasın Reis’ demeye başladı. Birdenbire hayırcı oldu, yani CHP saflarına geldi. Ama saraydan talimat alan CHP’li istemiyoruz. Milletin vekilleri olmasını istiyoruz, onlar sarayın vekilleridir.. Kombassan zedeler vardı, onları neden veto etmedi? Erdoğan veto etmeseydi götürecektik AYM’ye, bunu da götüreceğiz. Almanya’daki işçilerin hakkını, hukukunu koruyacağız.

İSPAT EDECEĞİZ: Tank Palet Fabrikası’nı da sormuştum. Değeri, 20 milyar dolar. Bunu da Katar’a ve Erdoğan’ın akrabalarına verdiler. Geçen bir soru sormuştum Erdoğan’a, ‘Bu Talip Öztürk kimdir?’ diye. Erdoğan ailesi, Türk savunma sanayiini ele geçirmek istiyor. Bütün belgeleri olan bir iddia. İhalesiz 25 yıllığına Ethem Sancak’ın BMC’sine veriyorlar. Ethem Sancak çantacıdır, asıl ele geçiren Erdoğan ailesidir. 25 yıllığına bedava veriliyor. Talip Öztürk dedim, dut yemiş bülbül gibi sesi çıkmıyor. Anlatacağım bedeli ne olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar. Niye veriyorsunuz Katar ordusuna? Bunun adı ‘vatana ihanettir’ dedim. Dava açtılar, onu da ispat edeceğiz.

ASGARİ ÜCRET 2 BİN 600 LİRA OLMALI: Şu anda asgari ücret dedikleri rakam, açlık sınırının altında. Devletin enflasyonu yüzde 22.58. Türk-İş’in araştırmasına göre, 2 bin 578 lira olsun diyor. Bunun normali 2 bin 600 lira civarında olması gerektiğidir. Adım gibi eminim para yok, bütçenin halini görüyorsunuz, olsa vereceğiz diyecekler.

‘İstanbul’un fethini Bursa’da kutlarlar’

Her yıl Kırşehir’de Ahilik Haftası düzenlenir. Kırşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP aldı. Bu yıl Konya’da kutladılar. Merak ediyorum, İstanbul’un fethini nerede kutlayacaklar? Onu da Bursa’ya alırlar.

‘Külahıma anlatın’

Demirtaş, haksız, hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni, ‘seni başkan yaptırmayacağız’ demesi. Demirtaş beraat ediyor, başka bir davadan yargılayıp alelacele yargılayıp hapse atıyorlar. Sonra ‘yargı bağımsızdır’ diyeceksiniz; onu benim külahıma anlatacaksınız. Selahattin Bey rahatsızlanmış, gecikerek hastaneye kaldırılmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.