Soylu, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve TOBB Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında bir otelde düzenlenen, “Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu”nda şunları söyledi: “Bugün şehirler PKK’dan tamamen temizlendi, kırsalda ise eleman sayıları 600’ün altına indi. Doğu ve Güneydoğu’da yapılan yatırımlar sayesinde örgüte katılım tarihin en düşük seviyesindedir. Bir zamanlar yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018’de 136 kişi, bu yıl da şu ana kadar 101 kişidir.”

‘Kara bir leke’

“Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı bir terörist olduğunu belirten Soylu “Bu Birleşmiş Milletler, aklını mı kaçırdı, yitirdi mi? Aynı masada oturuyorlar ve çocuk teröristlerin bir daha PKK/PYD’ye alınmaması için onunla bir anlaşma imzalıyorlar. Bu kara bir lekedir. Hiç kimsenin de sesi çıkmadı. Bu anlaşmanın bir benzerini de Avrupa Birliği yaptı. Libya’daki çetecilerle anlaştı. Avrupa’ya düzensiz, kaçak göç gelmesin diye onlara her türlü muameleyi yapma ruhsatı yarattı. Kendini gelişmiş olarak niteleyen ülkelerin enayisi olmayız, insanlığın enayisi oluruz. Ona da enayilik denilmez, insanlık denir” ifadelerini kullandı.

‘Panzehiri Türkiye’

Soylu, terör örgütü DAEŞ’in yeniden ortaya çıkacağına yönelik endişeler hakkında da şunları söyledi: “Hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Biz gereğini yerine getiririz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları bölgesi, tamamen emperyalizmin radikalleştirmek üzere üs bölgesi olarak seçtiği bölgeler. ‘Gezgin terörizm’in mucidi Türkiye değil, Batı’dır. Hiç kimse endişe etmesin, DAEŞ’in de panzehiri Türkiye’dir. Talimatları PKK ile aynı yerden alan DAEŞ’le göğüs göğüse çarpışan tek ülke Türkiye.”

Cenevre’de skandal imza





BM Cenevre Ofisi’nde 29 Haziran’da gerçekleşen skandal buluşmada BM Genel Sekreteri’nin “çatışmalarda kullanılan çocuklarla” ilgilenen özel temsilcisi Virginia Gamba, Suriye’deki YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile masaya oturmuştu.