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30.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Bitirelim artık bu işi’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

‘Bitirelim artık bu işi’

Altay, TBMM’deki CHP Grup Yönetim Toplantı Salonu’nda gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmada, 1963 doğumlu olduğunu belirterek, “Türkiye ile AB 1963’te masaya oturdu. Bitirelim artık bu işi” dedi. Lagodinsky ise Türkiye’yi Avrupa’nın bir parçası olarak gördüğünü ifade ederek, “Umuyorum ki biz, ortak Avrupa projesi hakkında on yıllar boyunca daha konuşmaya devam etmeyiz” diye konuştu. Görüşme, daha sonra basın kapalı devam etti. 

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