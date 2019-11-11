‘Bizim Atatürkçülüğümüz güçlü Türkiye’dir’

Edinilen bilgilere gençlere Atatürk’ü anlatan Kılıçdaroğlu, “Mustafa Kemal’i tanımak, bilmek farklı bir şeydir. Bütün dünyanın, düşmanlarının dahi saygı duyduğu bir devrimciyi tanıyacağız. Gardırop Atatürkçülüğünden uzak duracağız. Gardırop Atatürkçülüğünden farklı bir Mustafa Kemal’i anlatacağım size. Mustafa Kemal’i anlamak 10 Kasım’larda oturup ağlamak değildir. Mustafa Kemal’i anlamak onun düşüncelerini, yani çağdaş uygarlığı yakalamak için mücadele etmek demektir. Alın teri dökmek demektir. Kenan Evren ve arkadaşlarının topluma dayattıkları Atatürkçülük, gardırop Atatürkçülüğüdür. Bizim önerdiğimiz ve baş tacı yaptığımız Atatürkçülük alın terine değer veren, üreten, güçlü Türkiye’den yana olan anlayıştır. Şimdi dördüncü devrime hep birlikte hazır olmalıyız, bunun mücadelesini vermeliyiz. Nedir o, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.

CHP üyeleri Güvenpark’tan Anıtkabir’e meşaleli yürüyüş yaptı.