Spor Kurulu olarak, uyuşturucuya karşı “bağımlılıkla mücadele masası” kuracaklarını dile getiren Kaya, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2020’de bütün belediyelerin katılımıyla “Türkiye Belediye Spor Oyunları” organizasyonu düzenleyeceklerini kaydetti. Kaya, CHP ve İYİ Parti’nin IMF heyetiyle yaptığı görüşmenin sorulması üzerine de şunları söyledi: “Kapitalizmin hegemonyası altında siyaset yapanlar, IMF ile bugüne kadar tüm ilişkilerini götürenler, 20 gün sonra IMF görüşmelerini gündeme taşıdılar. Sormak istiyorum, 11 gün IMF heyeti Türkiye’de kaldı, iktidarın hangi kanatlarıyla görüştü. IMF heyeti Türkiye’ye geldiğinde her dönem kendisine karşı olan siyasi oluşumlarla, sendikalarla görüşür. Kiminle imza attıkları önemli. IMF, eğer CHP’ye ‘Bunlar, bu ülkeyi yönetemiyor, siz ne düşünüyorsunuz, siz de şu anda Türkiye’nin birinci partisi konumuna geldiniz’ niyetiyle geliyorsa şunu çok net bilmeleri gerekir; bizim, IMF ile işimiz olmaz. Bizim, Türkiye ekonomisini ayağa kaldıracak politikalarımız var.”