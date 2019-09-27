MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset‘Bizim IMF ile işimiz olmaz’
27.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Bizim IMF ile işimiz olmaz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, beraberindeki sporcularla CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, 3 yıl önce faaliyetlerine başlayan CHP Spor Kurulu’nun 29 Eylül’de 3. Olağan Genel Kurulu’nu yapacağını belirtti.

‘Bizim IMF ile işimiz olmaz’

Spor Kurulu olarak, uyuşturucuya karşı “bağımlılıkla mücadele masası” kuracaklarını dile getiren Kaya, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2020’de bütün belediyelerin katılımıyla “Türkiye Belediye Spor Oyunları” organizasyonu düzenleyeceklerini kaydetti. Kaya, CHP ve İYİ Parti’nin IMF heyetiyle yaptığı görüşmenin sorulması üzerine de şunları söyledi: “Kapitalizmin hegemonyası altında siyaset yapanlar, IMF ile bugüne kadar tüm ilişkilerini götürenler, 20 gün sonra IMF görüşmelerini gündeme taşıdılar. Sormak istiyorum, 11 gün IMF heyeti Türkiye’de kaldı, iktidarın hangi kanatlarıyla görüştü. IMF heyeti Türkiye’ye geldiğinde her dönem kendisine karşı olan siyasi oluşumlarla, sendikalarla görüşür. Kiminle imza attıkları önemli. IMF, eğer CHP’ye ‘Bunlar, bu ülkeyi yönetemiyor, siz ne düşünüyorsunuz, siz de şu anda Türkiye’nin birinci partisi konumuna geldiniz’ niyetiyle geliyorsa şunu çok net bilmeleri gerekir; bizim, IMF ile işimiz olmaz. Bizim, Türkiye ekonomisini ayağa kaldıracak politikalarımız var.” 

    Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

    Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

    Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

    Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

    Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

    Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

    Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

    Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

    Sıradaki Haber