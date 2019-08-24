‘Bizim siyasetimiz herkesi kucaklıyor’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir programı kapsamında ilçe belediyelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı Bandırma oldu.

Belediye binası önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslenen CHP lideri, partisinden seçilen belediye başkanları için 7 ilke belirlediklerini ifade ederek, “Eğer bulunduğunuz kentte, mahallede, ilde, ilçede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece rahat uyumayacaksınız. Bizim siyaset anlayışımız, ayrımsız ve herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin varlığı tartışmasında kendisine yönelik “Demek ki Türk bayrağını tanımıyor. Ama sana da bunu tanıtacağız” sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Doğu Akdeniz’de Türkiye yalnızlığa mahkum edildi. Vay efendim, ‘Sen bayrağı biliyor musun? Gemilerimiz var orada, tanımıyor musun?’ Sen meraklanma beyefendi, ben bayrağı iyi bilirim. Hele hele Mustafa Kemal’in partisinde, onun koltuğunda oturan bir genel başkana bayrak, milliyetçilik edebiyatı yapamazsın” dedi. Milliyetçiliğin, vatanın her çakıl taşına sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Vatan sevgisi

“Şimdi ben Allah aşkına şu soruyu sorayım, ben sormayayım da kim sorsun: Arkadaş, Süleyman Şah Türbesi’ni kendi topraklarından kaçıran kimdi? Şimdi bana kalkmış milliyetçilik edebiyatı yapıyor. ‘Ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alırım’ diyen kimdi? Şimdi kalkmış bana bayrak edebiyatı yapıyor, ‘Kıbrıs’ diyor. Eğer bugün Kıbrıs’ta Türk bayrağı dalgalanıyorsa rahmetli Ecevit’in sayesindedir. Vatan sevgisi bir kişinin tekelinde değildir.”

Şehrin anahtarı verildi

Kılıçdaroğlu, programı kapsamında Erdek ve Manyas ilçe belediyelerine de uğradı. Kılıçdaroğlu’nun Erdek Belediyesi’ni ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçundan 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası verilen ve bu nedenle görevini devreden Belediye Başkanı Hüseyin Sarı da hazır bulundu. İSarı, sembolik olarak şehrin anahtarını Kılıçdaroğlu’na takdim etti.